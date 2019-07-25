Мошенник-работодатель на имя своего работника взял кредит в 8000 евро

23 июля полиция получила заявление от мужчины 1989 г.р., который сообщил, что работодатель обманул его, прислал на телефон договор о приеме на работу, а затем взял на его имя кредиты.
Представитель полиции Эгле Качинскене сказала BNS, что в 2018 году пострадавший работал у работодателя, которого обвиняет незаконных действиях.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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