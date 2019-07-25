Мошенник-работодатель на имя своего работника взял кредит в 8000 евро

Мошенник-работодатель на имя своего работника взял быстрые кредиты на сумму 8000 евро, сообщает Алитусская полиция.
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23 июля полиция получила заявление от мужчины 1989 г.р., который сообщил, что работодатель обманул его, прислал на телефон договор о приеме на работу, а затем взял на его имя кредиты.

Представитель полиции Эгле Качинскене сказала BNS, что в 2018 году пострадавший работал у работодателя, которого обвиняет незаконных действиях.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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