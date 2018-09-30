Море отдало еще одно тело, вероятно, это тело пропавшего капитана яхты

Клайпедская полиция 29 сентября вечером обратилась за помощью к пожарным-спасателям. Подозревают, что море отдало тело погибшего капитана яхты DefianceОлега Зеленина.
Nuotr. aut. Gedas M.

27 сентября у Гируляй люди заметили в воде тело молодого человека. Близкие опознали в нем сына капитана яхты Defiance Дмитрия Зеленина (1982 г.р.).

Сам Олег Зеленин до 29 сентября считался пропавшим без вести, однако в субботу пожарным-спасателям сообщили, что полиция нашла тело еще одного мужчины. Подозревают, что это и есть тело пропавшего капитана яхты.

Пожарных-спасателей попросили забрать с борта судна найденное в море тело мужчины.

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Полиция сказала, что пока не может подтвердить личность утопленника, пока проводят процедуру опознания. Об утопленнике в полицию сообщили 29 сентября около 19 ч.

DELFI напоминает, что 22 сентября пожарным-спасателям сообщили о том, что около северного мола экипаж яхты выбросило в море. Выяснилось, что на яхте были 4 человека - 3 мужчин и одна девушка.

Капитан яхты и его сын утонули. Их в тот день не нашли.

Девушка, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя, однако вечером того же дня скончалась в больнице.

Четвертый член экипажа выжил.

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