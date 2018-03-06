Следователи 2-го комиссариата полиции с помощью полицейский мобильной роты 5 марта проводили в Вильнюсе поиск молодого человека, который вел себя очень агрессивно.
Е.С., которого разыскивали, вместе с 3 друзьями, 18 февраля в кафе KEBAB inn стал зачинщиком драки. Нетрезвая компания не только нанесла ущерб имуществу кафе, но и избила людей. Подозреваемые били пострадавших ногами, кулаками и стульями.
Одному пострадавшему потребовалась помощь врачей. Его били стулом и кулаками. Задержанный Е.С. сломал этому молодому человеку нос.
Второй пострадавший был избит ногами и кулаками.
Е.С. с друзьями в кафе устроил драку, чтобы заставить замолчать двоих посетителей и работников кафе. Они требовали от очевидцев молчать и никому не рассказывать о случившемся. Но их не послушали.
Е.С. был задержан 5 марта в Вильнюсе. Его задержали в подъезде его дома на ул. Шалткалвю.
Засаду устроили 5 марта, в 19.50 ч. Долго ждать подозреваемого не пришлось. Сначала он притворялся, будто не знает, за что его задержали. Позже он сказал, что знает, за что его везут в комиссариат.
Е.С., на счету которого есть уже две судимости, был доставлен в комиссариат. Там он признал свою вину в нарушении общественного порядка и избиении молодого человека. Е.С. своих друзей не назвал, сказав полицейским, что это их работа искать подозреваемых. "Нашли меня, найдите и их", - сказал Е.С.
Он заявил, что пострадавшие были избиты, поскольку надо за свои слова отвечать.
Он сказал, что в кафе спокойно пил со своими друзьями, а потом пришли двое молодых людей. Якобы они послали его и его друзей на три буквы, поэтому и началась драка.
Драка произошла в день рождения Е.С. Это не первый день рождения, который Е.С. отмечает дракой.
Оказывается, что года назад уже расследовали Е.С. избиение полицейского. Тогда молодой человек не только нанес полицейскому травму, но и повредил его автомобиль.
Однако за недостатком доказательств вины тогда расследование было прекращено.
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