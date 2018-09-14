Молодой человек стал виновником трагического ДТП в Паневежском районе, один водитель погиб

13 сентября, в 18.44 ч., в Паневежском районе, на 101 км дороги Nr. 122 (Даугавпилс–Рокишкис–Паневежис) молодой человек (1995 г.р.) за рулем Ford Transit, поворачивая налево, на второстепенную дорогу, не пропустил ехавший по главной дороге ему навстречу автомобиль VW Transporter, которым управлял мужчина (1941 г.р.).
В результате ДТП погиб водитель VW Transporter.
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