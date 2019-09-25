Водитель не справилась с управлением, поэтому автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадала 22-летняя водитель. Волк не выжил.
В больнице водителю поставили диагноз - ушиб левого бедра. Ей назначили амбулаторное лечение.
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