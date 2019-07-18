18 июля после обеда в Алитусскую колонию не вернулся осужденный.
A.Baravykas
© Policija

Согласно предварительным данным, в 16.10 ч. в Алитусе, на ул. Прамонес, с места работы сбежал и в колонию не вернулся осужденный по 178 ст. УК (кража) и 260 ст. (незаконное хранение наркотических или психотропных веществ) Ауримас Баравикас, 1995 г.р., из Мариямполе.

После того, как в полицию поступила эта информация, в Мариямпольской полиции был введен план "Задержание". Беглеца ищут многочисленные наряды полиции.

Приметы: рост 1,83 м, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые, на правой руке татуировка. На мужчине был черный спортивный джемпер (спереди надпись Adidas или Armani), серые спортивные штаны и черные спортивные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении беглеца, просьба звонить по номеру 112.

A.Baravykas
A.Baravykas
© Policija

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