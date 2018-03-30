26 марта, в 7.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Бролю, водитель Opel Zafira, поворачивая направо, заметила стоявшего у дороги мужчину. Она остановилась, чтобы пропустить пешехода, но тот не двинулся с места. Как только женщина тронулась с места, она увидела тень и лежащего на дороге человека. Водитель вышла из авто и спросила у мужчины, что случилось. Тот заявил, что она его сбила. Женщина помогла мужчине встать. Мужчина стал требовать с нее 100 евро, тогда он обещал не сообщать о ДТП в полицию, потом он снизил ставку до 50 евро, а позже до 20 евро. Требуя денег, он заявил водителю, что инцидент попал в объективы камер, ей придется ответить за ДТП.

Поскольку водитель в машине никакого удара не почувствовала, она поняла, что мужчина обманом хочет выманить у нее деньги. Женщина вызвала полицию и сняла на видео, как пешеход требует у нее деньги.

Полиция быстро выяснила, что машина не повреждена, нет никаких следов травм и на теле "пострадавшего". Нашлись очевидцы, которые подтвердили невиновность водителя.

Полицейские выяснили личность мужчины, который инсценировал ДТП – это A.С. (1974 г.р.), он был пьян - 1,04 промилле. Мужчине грозит административная ответственность за нарушение ПДД и других законов, включая статью о мошенничестве.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до 3 лет.