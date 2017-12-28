МИД: после ДТП в Исландии граждане Литвы за помощью не обращались

"По данным полиции, сведений о предположительно пострадавших во время ДТП литовцах нет. По данным посольства Литвы в Дании, в автомобиле, попавшем в это ДТП, были два литовца. В посольство в связи с этим происшествием граждане Литвы не обращались", - говорится в МИД агентству BNS.
В министерстве указали, что посольство Литвы в Дании связалось и поддерживает связь с ответственными ведомствами Исландии.
В среду в Исландии автобус с китайскими туристами врезался в ехавший впереди автомобиль, где находились граждане Литвы. Автобус съехал с дороги, в результате чего погиб 1 человек, 12 человек получили критические ранения. Все 46 пассажиров автобуса были гражданами Китая.
По словам представителей правоохранительных органов Исландии, в автомобиле, куда врезался, находились туристы из Литвы. Автобус съехал с дороги и перевернулся.
Авария произошла примерно в 250 км на восток от столицы Исландии Рейкьявика.
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