МИД: после ДТП в Исландии граждане Литвы за помощью не обращались

"По данным полиции, сведений о предположительно пострадавших во время ДТП литовцах нет. По данным посольства Литвы в Дании, в автомобиле, попавшем в это ДТП, были два литовца. В посольство в связи с этим происшествием граждане Литвы не обращались", - говорится в МИД агентству BNS.

В министерстве указали, что посольство Литвы в Дании связалось и поддерживает связь с ответственными ведомствами Исландии.

В среду в Исландии автобус с китайскими туристами врезался в ехавший впереди автомобиль, где находились граждане Литвы. Автобус съехал с дороги, в результате чего погиб 1 человек, 12 человек получили критические ранения. Все 46 пассажиров автобуса были гражданами Китая.

По словам представителей правоохранительных органов Исландии, в автомобиле, куда врезался, находились туристы из Литвы. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

Авария произошла примерно в 250 км на восток от столицы Исландии Рейкьявика.