"Полиция Испании информировала посольство Литвы, что утонувшие являются гражданами Латвии", - говорится в ответе МИДа на запрос DELFI.
После того, как стало известно о тонущих в Сан-Хуан-де-ла-Рамбла, примерно в 13.40 час. были вызваны местные службы экстренной помощи.
Мужчины скончались на месте происшествия. Находившиеся с ними 36-летний мужчина и 37-летняя женщина были доставлены в больницу.
Несчастье произошло после того, как гидрометеорологические службы объявили о неблагоприятных погодных условиях - сильном ветре на море.
В операции по спасению приняли участие два вертолета, три машины скорой помощи, две бригады пожарных.
Отдыхающие решили искупаться после экскурсии по северной части острова, несмотря на то, что условия на море были крайне неблагоприятными. Волны отнесли двух литовцев от берега, и избежать трагедии не удалась, пишет laopinion.es.
Согласно сообщению canarias7.es, местная спасательная служба примерно в 13.40 час. в воскресенье получила сообщение о людях, тонущих в море. Спасатели с вертолета заметили два плавающих на поверхности воды тела. Их вытащили из воды и отвезли на берег, но врачи уже были не в состоянии им помочь.
Испанские СМИ: на Тенерифе утонули два литовца (4)
Сообщается, что 14 января днем двое мужчин утонули у...
В Тракайском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину (3)
Литовская полиция сообщила, что 15 января в Тракайском...
В Латвии без вести пропал 17-летний гражданин Литвы (4)
10 января 2018 года пропал без вести 17-летний гражданин...
В Новой Вильне полиция выстрелами останавливала пьяного водителя (4)
14 января ночью, около 3.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Пяргалес,...
В Рокишкисе посетителям клуба угрожали топором и пистолетами (4)
В Рокишкисе нетрезвые молодые люди пришли к клубу,...
TOP новостей
Начато расследование по поводу земли, находящейся в управлении концерна Карбаускиса (10)
Генпрокуратура Литвы во вторник приняла решение...
В регионах зарплаты выше, чем в Шяуляй и Паневежисе (8)
Несмотря на то, что Шяуляй и Паневежис могут...
МИД Литвы о трагедии на Тенерифе: утонувшие - граждане Латвии (4)
Испанские СМИ сообщили, что 14 января днем двое мужчин из...
Идеи празднования юбилея Литвы: такое бывает лишь раз в жизни (84)
Ровно через месяц – 16 февраля Литва отметит 100-летний...
Американские генералы предупреждают: вероятность войны реальная (574)
Это моя новая униформа. Так на конференции "снежной...