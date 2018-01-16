"Полиция Испании информировала посольство Литвы, что утонувшие являются гражданами Латвии", - говорится в ответе МИДа на запрос DELFI.

После того, как стало известно о тонущих в Сан-Хуан-де-ла-Рамбла, примерно в 13.40 час. были вызваны местные службы экстренной помощи.

Мужчины скончались на месте происшествия. Находившиеся с ними 36-летний мужчина и 37-летняя женщина были доставлены в больницу.

Несчастье произошло после того, как гидрометеорологические службы объявили о неблагоприятных погодных условиях - сильном ветре на море.

Tragedijos Tenerifėje vieta © Google

В операции по спасению приняли участие два вертолета, три машины скорой помощи, две бригады пожарных.

Отдыхающие решили искупаться после экскурсии по северной части острова, несмотря на то, что условия на море были крайне неблагоприятными. Волны отнесли двух литовцев от берега, и избежать трагедии не удалась, пишет laopinion.es.

Согласно сообщению canarias7.es, местная спасательная служба примерно в 13.40 час. в воскресенье получила сообщение о людях, тонущих в море. Спасатели с вертолета заметили два плавающих на поверхности воды тела. Их вытащили из воды и отвезли на берег, но врачи уже были не в состоянии им помочь.

„