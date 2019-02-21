Мертвецки пьяный мужчина избивал свою сожительницу

20 февраля, в 13.52 ч., в Тельшяй, на ул. Мажоё Кално, пьяный мужчина (5,09 промилле) 1965 г.р. рукой ударил по лицу свою пьяную сожительницу (3,36 промилле) 1970 г.р., и нанес ей физическую боль.