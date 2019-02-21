20 февраля, в 13.52 ч., в Тельшяй, на ул. Мажоё Кално, пьяный мужчина (5,09 промилле) 1965 г.р. рукой ударил по лицу свою пьяную сожительницу (3,36 промилле) 1970 г.р., и нанес ей физическую боль.
Подозреваемый был задержан, начато расследование.
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