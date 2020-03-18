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16 марта мэр Шяуляйского района "крестьянин" Антанас Безарас был остановлен нетрезвым за рулем. Эту информацию BNS подтвердила представитель Шяуляйской окружной полиции Гайлуте Смагрюнене.
По данным полиции, 16 марта Безараса остановили на дороге Ужвентис-Шаукенай-Куршенай.
В его организме было 1,23 промилле.
Безарас и сам подтвердил BNS эту информацию. Он сказал, что ему очень неприятно.
"Мы навестили старичков, бывших коллег, пообщались..." – сказал он.
Однако подробности Безарас не рассказал: "Очень неудобно даже комментировать что-либо".
Был составлен протокол, дело рассмотрит суд.
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