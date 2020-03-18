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16 марта мэр Шяуляйского района "крестьянин" Антанас Безарас был остановлен нетрезвым за рулем. Эту информацию BNS подтвердила представитель Шяуляйской окружной полиции Гайлуте Смагрюнене.
Antanas Bezaras
Antanas Bezaras
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным полиции, 16 марта Безараса остановили на дороге Ужвентис-Шаукенай-Куршенай.

В его организме было 1,23 промилле.

Безарас и сам подтвердил BNS эту информацию. Он сказал, что ему очень неприятно.

"Мы навестили старичков, бывших коллег, пообщались..." – сказал он.

Однако подробности Безарас не рассказал: "Очень неудобно даже комментировать что-либо".

Был составлен протокол, дело рассмотрит суд.

ru.DELFI.lt
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