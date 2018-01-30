Представитель мэра Каунаса Томас Григалявичюс сказал BNS, что ДТП произошло на ул. Шв. Гертрудос, около 8 ч.

Представитель полиции Каунасского округа Юстина Казрагите сказала, что сообщение о ДТП поступило в 8.30 ч. Мэр Каунаса был трезвым.

По предварительным данным, Матийошайтис за рулем Porsche Panamera сбил человека недалеко от пешеходного перехода (первоначально сообщалось, что на пешеходном переходе, но потом информацию уточнили).

Сообщается, что автомобиль мэра вместе с другими автомобилями остановился, чтобы пропустить пешеходов. Когда пешеходы прошли, автомобили тронулись, проехали пешеходный переход, а в это время за ним на дорогу вышел мужчина, его и зацепил Porsche. Скорость была небольшой, поэтому серьезных травм пешеход не получил.

"Я ехал медленно, ведь это Старый город, одна женщина перешла через дорогу, а за пешеходным переходом, наискосок или как шел пожилой мужчина, и... я его зацепил. Слава Богу, скорость была небольшой, он упал перед машиной", – сказал Матийошайтис.

По словам мэра, он сам помог пострадавшему, а позвонить врачам попросил знакомого, которого увидел рядом.

"Я поднимал человека, а его (знакомого – BNS) попросил, чтобы он вызвал скорую. В это время я помог ему встать, посадил в мою машину, поскольку погода была плохая", – рассказал мэр.

Он признал, что мог и не заметить мужчину.

Пострадавший мужчина средних лет находился в сознании, он был доставлен в больницу. Серьезных травм он не получил (разбит лоб).

Представитель мэра утверждал BNS, что мужчина пересекал улицу не на пешеходном переходе и появился на дороге внезапно.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Матийошайтис сказал, что отныне сам не будет ездить в рабочее время за рулем. "Три года я ездил сам, но, видно, сделаю так, что в рабочее время, приехав на работу, буду садиться в пассажирское кресло", – сказал мэр.

"Нехорошо, когда за рулем мысли далеко, или смотришь вокруг, а ведь надо делать дело", - сказал мэр. До сих пор в рабочее время Матийошайтис ездил на своем автомобиле и от услуг водителя отказывался.

Осенью 2016 г. Матийошайтис также был участником инцидента, во время которого не пропустил пешехода, переходившего дорогу. Тогда мэр сказал, что ДТП не было – когда он тронулся, человек просто оперся рукой о его автомобиль. Очевидец ДТП тогда рассказал, что видел у пешеходного перехода стоявшего мужчину, который оперся о черный автомобиль руками, человек что-то возмущенно говорил в адрес водителя и бил руками по капоту.