Медики рассказали о ребенке в состоянии комы: последствия могут быть роковыми

Врачи утверждают, что отравление было очень тяжелым, состояние ребенка вызывает тревогу, отмечает LNK Žinios.
"У нас есть факт, что найденное вещество - метадон. Состояние ребенка было довольно тяжелым, были приняты все возможные меры. Родители посещают малыша, звонят, интересуются. Ребенок был доставлен в стационар отцом, было сказано, что ребенок не просыпался. Родители разволновались, что ребенок беспробудно спит, обратились в отделение скорой. Здесь состояние ребенка оценили как тяжелое и положили его в отделение интенсивной терапии", - сказала LNK Žinios врач отделения детской реанимации Эдита Полузёровене.
Метадон является сильнодействующим анальгетиком, похожим на морфин, который используется для облегчения сильной боли.
По словам врача, метадон мог попасть в организм только через рот. Сотрудники полиции сейчас выясняют, нашел ли ребенок наркотики дома сам или их дали родители.
Полицейские говорят, что знают эту семью, но не из-за распространения наркотиков. Это семья ромов (цыган).
Соседи по дому говорили, что ребенок в последнее время постоянно плакал по ночам.
"Ребенок постоянно плакал и плакал", - сказала соседка.
Такие вещества, которые были обнаружены в организме ребенка, очень сильно влияют на центральную нервную систему, подавляют ее и вызывают эйфорию. Для ребенка это характеризуется беспробудным сном. Это беспрецедентный случай отравления ребенком такого возраста.
"Действительно маленький возраст, действительно редкий случай, особенно отравления наркотиками. Последствия - непредсказуемые. Центральная нервная система - очень загадочная вещь", - сказала доктор.
Малыш из отделения интенсивной терапии выписан, его состояние улучшается, но ребенок не будет выписан из больницы. Последствия отравления наркотиками могут быть длительными, поэтому за ребенком будет присматривать врач.
Полицейские ждут медицинских заключений, они решат, стоит ли начинать досудебное расследование.
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