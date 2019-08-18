Орудием убийства родных юноша выбрал топор. По данным РЕН ТВ, накануне парень отправил голосовое сообщение своему другу, в котором подробно рассказал о своих кровавых планах.

Молодой человек признался, что дедушку и бабушку он убивать не хочет, однако, вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных.

Подросток зарубил мать, а также брата с сестрой.

В настоящее время правоохранители изучают данную аудиозапись. Также ведутся того самого друга, чтобы он дал первые показания.

После массового убийства подросток покончил с собой.

По предварительной версии, убийство совершил 16-летний подросток, родственник погибших. Его тело было обнаружено около вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, сообщает "Медуза".

По данным издания Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что намерен покончить жизнь самоубийством и "забрать с собой" всю семью.

В прокуратуре Ульяновской области "Интерфаксу" заявили, что проверяют версию о наличии психических заболеваний у подростка. При этом там отметили, что погибший был отличником и участником многих олимпиад, в том числе принимал участие в конкурсе "Умники и умницы".

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