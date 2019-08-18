Орудием убийства родных юноша выбрал топор. По данным РЕН ТВ, накануне парень отправил голосовое сообщение своему другу, в котором подробно рассказал о своих кровавых планах.
Молодой человек признался, что дедушку и бабушку он убивать не хочет, однако, вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных.
Подросток зарубил мать, а также брата с сестрой.
В настоящее время правоохранители изучают данную аудиозапись. Также ведутся того самого друга, чтобы он дал первые показания.
После массового убийства подросток покончил с собой.
По предварительной версии, убийство совершил 16-летний подросток, родственник погибших. Его тело было обнаружено около вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, сообщает "Медуза".
По данным издания Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что намерен покончить жизнь самоубийством и "забрать с собой" всю семью.
В прокуратуре Ульяновской области "Интерфаксу" заявили, что проверяют версию о наличии психических заболеваний у подростка. При этом там отметили, что погибший был отличником и участником многих олимпиад, в том числе принимал участие в конкурсе "Умники и умницы".
Телефоны служб психологической помощи
|Служба психологической помощи
|Номер
|Время работы
|Детская линия www.vaikulinija.lt
|116 111
|Ежедневно 11.00-21.00
|Молодежная линия www.jaunimolinija.lt
|8 800 28888
|Круглосуточно
|Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt
|8 800 60700
|Круглосуточно
|Линия помощи женщинам
|8 800 66366
|I-V 10.00-21.00
|Линия доверия (помощь на русском языке)
|8 800 77277
|I-V 16.00-20.00
|Центр помощи семьям пропавших без вести
|8 800 26161 8 5 2773135
|I-V 8.00-16.00
|Паневежский телефон помощи
|8 45 500965
|I-V 20.00-8.00
|Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин
|8 800 22008
|I-V 9.00-17.00
|Центр развития ребенка
|8 5 275 75 64
|Круглосуточно
Звонки по линии 8-800 бесплатные
Психологическая помощь в Интернете
|Детская линия
|Регистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.lt
|Ответ в течение двух дней
|Молодежная линия
|Регистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugas
|Ответ в течение трех дней
|Линия надежды
|Обращение на сайте: http://paklausk.kpsc.lt
|Ответ в течение трех дней
|Шяуляйская молодежная линия
|Писать по адресу: kasnutiko@yahoo.com
|Ответ в течение трех дней
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt
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