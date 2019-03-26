Массовое ДТП в Вильнюсе: образовались заторы

26 марта в Вильнюсе, на ул. Озо столкнулись 4 транспортных средства, они перекрыли движение в двух полосах. Водители информируют о заторах.
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщение о ДТП поступило в 14.14 ч. Звонившие сказали, что на ул. Озо, на дороге в сторону ул. Карейвю, столкнулись 4 автомобиля.

Перекрыто движение в двух полосах, но проехать все же можно, поскольку свободна первая полоса, предназначенная для общественного транспорта.

По предварительным данным, в ДТП люди не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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