Массовое ДТП в Вильнюсе: есть пострадавшие

В четверг вечером в Вильнюсе произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщение поступило в 19.59 ч.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля.

Сначала сообщалось о том, что в автомобиле зажаты люди. Однако эта информация не подтвердилась.

На место происшествия выезжала не только полиция и пожарные, но и врачи. Сообщается, что серьезных травм не было.

Ведется расследование.

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