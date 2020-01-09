Массовое ДТП в Вильнюсе: есть пострадавшие

Сообщение поступило в 19.59 ч.
По предварительным данным, столкнулись три автомобиля.
Сначала сообщалось о том, что в автомобиле зажаты люди. Однако эта информация не подтвердилась.
На место происшествия выезжала не только полиция и пожарные, но и врачи. Сообщается, что серьезных травм не было.
Ведется расследование.
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