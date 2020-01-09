Массовое ДТП в Вильнюсе: есть пострадавшие

Сообщение поступило в 19.59 ч.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля.

Сначала сообщалось о том, что в автомобиле зажаты люди. Однако эта информация не подтвердилась.

На место происшествия выезжала не только полиция и пожарные, но и врачи. Сообщается, что серьезных травм не было.

Ведется расследование.