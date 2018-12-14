По предварительным данным, столкнулись 7 автомобилей. Сообщение о ДТП поступило в 15.38 ч.
В фейсбуке вильнюсцы пишут, что столкнулись 7 автомобилей: BMW, Volkswagen, Scoda, Toyota, Mercedes Benz, Volvo.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. Образовались большие заторы. Полиция информировала, что в городе зарегистрировали еще 8 ДТП.
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