Массовое ДТП в Тракайском районе: столкнулись три автомобиля и трактор, пострадали трое детей

ДТП произошло в 16.50 ч. на дороге Вильнюс-Друскининкай, рядом с аэродромом в Палукнисе.
Сообщалось, что столкнулись три легковушки (Renault, VW Passat и Toyota) и трактор.
По предварительным данным, один автомобиль ждал удобного момента, чтобы обогнать трактор и тут его водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть авто. По словам очевидцев, это и послужило причиной массового ДТП.
На место происшествия приехали врачи и увезли в больницу водителя VW Passat и двоих малолетних детей, а также водителя Toyota и малолетнего ребенка.
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