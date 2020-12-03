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В четверг после обеда в Каунасе, на проспекте Саванорю в ДТП попали четыре автомобиля. Один из автомобилей перевернулся, пишет Kas vyksta Kaune.

На видео видно, что в конце проспекта стоят несколько автомобилей, один из них перевернулся.

В 15.15 ч. сообщили, что столкнулись автомобили Dacia и Ford, водители не могут выяснить, кто из них виноват. В 15.27 ч., по данным полиции, в эти автомобили врезались еще два автомобиля, один из них перевернулся. В сообщении сказано, что в ДТП могут быть пострадавшие.

Однако в 15.40 ч. сообщили, что пострадавших в ДТП не было.

Пока на месте происшествия работает полиция. Образовался затор.

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