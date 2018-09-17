Массовое ДТП в Каунасе: пострадали три человека

В Каунасе, на перекрестке проспектов Тайкос и Саванорю, столкнулись четыре автомобиля. Сообщается о трех пострадавших.
Avarija prie Kauno aklųjų ir silpnaregių centro
© Facebook / Kur stovi policija Kaune

Каунасская полиция информировала DELFI, что около 11.49 ч. столкнулись четыре автомобиля: два Volkswagen, Opel и Nissan.

По предварительным данным, пострадали три человека. Врачи скорой помощи увезли их в больницу.

Полиция сообщает, что все водители были трезвыми. На месте происшествия работала полиция, пожарные-спасатели и врачи.

Каунасцы сообщали, что ДТП стало причиной огромных заторов.

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