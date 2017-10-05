У самого кругового перекрестка, рядом с Литовским эдукологическим университетом, в направлении центра, столкнулись шесть автомобилей. По данным полиции, люди в ДТП не пострадали.

На дороге формируется затор. ДТП произошло в 8:16 ч.

Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai DELFI