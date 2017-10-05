5 октября утром одну из основных артерий литовской столицы - ул. Гележинё вилко парализовало массовое ДТП.
Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai
© DELFI

У самого кругового перекрестка, рядом с Литовским эдукологическим университетом, в направлении центра, столкнулись шесть автомобилей. По данным полиции, люди в ДТП не пострадали.

На дороге формируется затор. ДТП произошло в 8:16 ч.

Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai
Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai
© DELFI
Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai
Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai
© DELFI
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