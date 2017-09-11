В понедельник утром, чуть после восьми часов утра, по Единому телефону помощи 112 было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул.Гележине вилко, на спуске от ул.Укмергес, столкнулись восемь автомобилей.
По первоначальным данным, люди не пострадали.
Информация о происшествии передана в главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.
Из-за ДТП образовалась пробка.
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