В понедельник утром, чуть после восьми часов утра, по Единому телефону помощи 112 было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул.Гележине вилко, на спуске от ул.Укмергес, столкнулись восемь автомобилей.
© DELFI / Andrius Ufartas

По первоначальным данным, люди не пострадали.

Информация о происшествии передана в главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

Из-за ДТП образовалась пробка.

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