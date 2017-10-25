Машину пропавшего жителя Лиепаи нашли на обочине в Шауляй

Последний раз Роналдса видели в 11 часов 22 октября — в Лиепае, перед выездом из дома. При себе у пропавшего были водительские права, паспорт. Телефон остался дома.
Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые.
Был одет: возможно, камуфляжный костюм песочного цвета.
Если вы видели пропавшего молодого человека или что-то знаете о его возможном месте нахождения, просьб сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.
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