Машину пропавшего жителя Лиепаи нашли на обочине в Шауляй

28-летний лиепайчанин Роналдс Симсонс пропал 22 октября 2017 года. Известно, что в день пропажи в 11 утра он выехал из своего дома в Лиепае, а на следующий день его автомобиль — HYUNDAI Тuscon белого цвета — на обочине под Шауляй нашла полиция Литвы. В салоне машины никого не оказалось.
© Foto: Bezvests.lv

Последний раз Роналдса видели в 11 часов 22 октября — в Лиепае, перед выездом из дома. При себе у пропавшего были водительские права, паспорт. Телефон остался дома.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые.

Был одет: возможно, камуфляжный костюм песочного цвета.

Если вы видели пропавшего молодого человека или что-то знаете о его возможном месте нахождения, просьб сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

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