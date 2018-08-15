Мариямпольский суд разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве

Мариямпольский суд 13 августа разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве 17-летнего юноши.
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Суд также постановил назначить домашний арест второму подозреваемому, сообщила BNS представитель суда Гедре Арбачаускайте.

Просьба прокурора назначить домашний арест была удовлетворена. Несовершеннолетнему подростку назначен домашний арест на полгода.

В Мариямполе в выходные были задержаны подозреваемые в убийстве 17-летнего юноши.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что подозреваемые ранее в поле зрения полиции не попадали. По его словам, несчастье произошло во время стычки между двумя компаниями подростков.

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"Произошел обычный конфликт между подростками. Шли двое подростков, встретились с другой компанией, произошла стычка, небольшой конфликт, один из них в результате конфликта скончался", – сказал Матонис.

По его словам, участники конфликта не были знакомы между собой.

По данным полиции, во время стычки подросток 2001 г.р. упал, ударился головой об асфальт и скончался.

Сообщение о трагедии на ул. Моколу поступило в субботу, в 17.53 ч. Врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека.

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