Мариямпольский суд разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве

Суд также постановил назначить домашний арест второму подозреваемому, сообщила BNS представитель суда Гедре Арбачаускайте.
Просьба прокурора назначить домашний арест была удовлетворена. Несовершеннолетнему подростку назначен домашний арест на полгода.
В Мариямполе в выходные были задержаны подозреваемые в убийстве 17-летнего юноши.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что подозреваемые ранее в поле зрения полиции не попадали. По его словам, несчастье произошло во время стычки между двумя компаниями подростков.
"Произошел обычный конфликт между подростками. Шли двое подростков, встретились с другой компанией, произошла стычка, небольшой конфликт, один из них в результате конфликта скончался", – сказал Матонис.
По его словам, участники конфликта не были знакомы между собой.
По данным полиции, во время стычки подросток 2001 г.р. упал, ударился головой об асфальт и скончался.
Сообщение о трагедии на ул. Моколу поступило в субботу, в 17.53 ч. Врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека.
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