28 февраля сотрудники Криминальной полиции ГПК Мариямпольского округа, проверяя полученную информацию, на дороге Калвария-Будзиско (в деревне Салапераугис, Калварийская мэрия) задержали тягач с полуприцепом. Транспортным средством управлял житель Калварийской мэрии 1985 г.р.

Внутри полуприцепа был ничем не замаскированный груз контрабандных сигарет: 500 коробок, в которых было 250 000 пачек сигарет NZ Gold Super slim с белорусскими бандеролями.

По предварительным данным, стоимость этого груза со всеми налогами 787 500 евро.

Водитель тягача был задержан, начато расследование по факту контрабанды. За преступление грозит лишение свободы на срок до 7 лет.