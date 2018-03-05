28 февраля сотрудники Криминальной полиции ГПК Мариямпольского округа, проверяя полученную информацию, на дороге Калвария-Будзиско (в деревне Салапераугис, Калварийская мэрия) задержали тягач с полуприцепом. Транспортным средством управлял житель Калварийской мэрии 1985 г.р.
Внутри полуприцепа был ничем не замаскированный груз контрабандных сигарет: 500 коробок, в которых было 250 000 пачек сигарет NZ Gold Super slim с белорусскими бандеролями.
По предварительным данным, стоимость этого груза со всеми налогами 787 500 евро.
Водитель тягача был задержан, начато расследование по факту контрабанды. За преступление грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Посетителям ТЦ Ozas публично показывали порнографию
После минувших выходных, когда некоторые пользователи...
Мариямпольская полиция задержала крупный груз контрабандных сигарет (3)
Полиция информировала, что на территории Калварийской...
В Шакяйском районе пьяный военный избил свою сожительницу (5)
Полиция 3 марта получила заявление от жительницы...
В Каунасскую клинику доставили отравившегося лекарствами ребенка (2)
В Шакяй в доме лекарствами отравилась 8-летняя девочка.
TOP новостей
Экономист о ценах: чашка кофе точно подорожала в 1,5-2 раза (66)
Точно есть товары, которые подорожали в 2–2,5 раза, но,...
Весна уже на пороге: перемены начнутся на этой неделе (1)
В Литву понемногу приходит климатологическая весна –...
Крымские тарары призвают не признавать выборы в России (33)
Лидеры парламента крымских татар призывают Запад не...
Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (81)
"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...
Президент Литвы: Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар (156)
Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар,...