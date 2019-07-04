Мариямпольская полиция просит помочь найти пропавшего человека

Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда разыскивает Витаутаса Шилингаса (1950 г.р.). Мужчина 2 июля вышел из дома, находящегося в Мариямполе, на улице Р.Юкнявичяус, и до сих пор не вернулся.
Vytautas Šilingas
© Marijampolės apsk.VPK

Мужчина болен диабетом. В данное время его местонахождение не известно. Людей, видевших этого мужчину, или знающих, где он может находиться, просят сообщить об этом по телефону скорой помощи 112 или следователю полицейского комиссариата Мариямпольского уезда по телефону 8 700 6 58 15, моб. 8 655 4 80 27.

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