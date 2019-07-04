Мариямпольская полиция просит помочь найти пропавшего человека

Мужчина болен диабетом. В данное время его местонахождение не известно. Людей, видевших этого мужчину, или знающих, где он может находиться, просят сообщить об этом по телефону скорой помощи 112 или следователю полицейского комиссариата Мариямпольского уезда по телефону 8 700 6 58 15, моб. 8 655 4 80 27.