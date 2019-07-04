Мужчина болен диабетом. В данное время его местонахождение не известно. Людей, видевших этого мужчину, или знающих, где он может находиться, просят сообщить об этом по телефону скорой помощи 112 или следователю полицейского комиссариата Мариямпольского уезда по телефону 8 700 6 58 15, моб. 8 655 4 80 27.
Мариямпольская полиция просит помочь найти пропавшего человека
Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда...
Новые подробности о падении c парома граждан Литвы: мужчина пытался спасти спутника (5)
Выясняются новые подробности: во вторник вечером два...
В Клайпеде избитый знакомыми мужчина умер в больнице
3 июля, в 10:30, в Клайпеде , в реанимационном отделении...
С шедшего из Швеции в Литву парома выпали и пропали два литовца (38)
С парома, который шел из Швеции в Литву , в ночь на...
TOP новостей
ФОТО: Пранцкетис с должности председателя Сейма Литвы не уйдёт (3)
Спикер Сейма Литвы "крестьянин" Викторас Пранцкетис...
Избранный президент Литвы во время инаугурации призовёт людей быть более активными (12)
Во время инаугурации избранного президента Гитанаса...
Грибаускайте поздравила Трампа с Днём независимости (55)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
Место сдачи ненужных вещей в Вильнюсе становится популярнее (19)
На интернет-сайтах жители делятся информацией о том,...
Над Литвой – новый мощный циклон: разбушуются сильные ветра и дожди, похолодает ещё больше (5)
Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет...