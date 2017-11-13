В ночь на воскресенье пограничники Калварийской заставы заметили у дороги два автомобиля с латвийскими регистрационными номерами. Машины находились в километре от границы с Польшей.

За рулем Nissan Qashqai находилась 46-летняя гражданка Латвии, в автомобиле больше никого не было.

В стоявшем неподалеку Huyndai Terracan пограничники обнаружили не только водителя, но и еще 10 пассажиров: 7 мужчин и 3 женщин. У задержанных не было никаких документов, они сказали, что являются гражданами Вьетнама. Некоторые предъявили паспорта, но в них не было виз. Возраст мигрантов – 16-36 лет.

Пограничники задержали водителя Huyndai Terracan - 45-летнего гражданина Латвии.

Начато расследование по факту перевозки нелегальных мигрантов. Нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

Обоих граждан Латвии пограничники закрыли в арестантскую .Их автомобили находятся на Калварийской заставе.

13 ноября вьетнамцев планируют перевезти в Центр регистрации беженцев в Пабраде, а несовершеннолетних - в Центр беженцев в Руклу.