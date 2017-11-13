Пограничники в Калварийской мэрии задержали двух граждан Латвии, которые везли 10 нелегальных мигрантов из Вьетнама.
© VSAT

В ночь на воскресенье пограничники Калварийской заставы заметили у дороги два автомобиля с латвийскими регистрационными номерами. Машины находились в километре от границы с Польшей.

За рулем Nissan Qashqai находилась 46-летняя гражданка Латвии, в автомобиле больше никого не было.

В стоявшем неподалеку Huyndai Terracan пограничники обнаружили не только водителя, но и еще 10 пассажиров: 7 мужчин и 3 женщин. У задержанных не было никаких документов, они сказали, что являются гражданами Вьетнама. Некоторые предъявили паспорта, но в них не было виз. Возраст мигрантов – 16-36 лет.

Пограничники задержали водителя Huyndai Terracan - 45-летнего гражданина Латвии.

Начато расследование по факту перевозки нелегальных мигрантов. Нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

Обоих граждан Латвии пограничники закрыли в арестантскую .Их автомобили находятся на Калварийской заставе.

13 ноября вьетнамцев планируют перевезти в Центр регистрации беженцев в Пабраде, а несовершеннолетних - в Центр беженцев в Руклу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Пробка - на одной из центральных вильнюсских улиц (2)

В Вильнюсе из-за дорожного происшествия образовался...

Людт сидели в машине, как шпроты в банке: латвиец вез через Литву группу нелегалов (5)

Пограничники в Калварийской мэрии задержали двух...

ДТП на дороге Каунас-Алитус: автомобиль съехал с дороги, пострадали три человека

В социальной сети Facebook пользователи поделились...

В Каунасском районе из-за пьяного водителя - авария (2)

В субботу примерно в 11:00 в Каунасском районе, в деревне,...

Вилкавишкис: мужчина подозревается в жестоком убийстве отца

В субботу примерно в 11:00 Вилкавишском районе, в деревне...

TOP новостей

МВФ предупреждает Литву: повышение минималки нанесет вред конкурентоспособности (33)

Завершившая в понедельник в Вильнюсе работу миссия...

Вильнюсская мэрия лишает режиссера Бартаса студии (63)

Литовский режиссер Шарунас Бартас будет лишен...

Министр культуры Литвы поддерживает жертв сексуальных домогательств (14)

Литовский министр культуры Лиана Руоките-Йонссон в...

"Содра" проверит степень нетрудоспособности депутата Пукаса  Пукас заявил, что находится в больнице (8)

Депутат литовского парламента Кястутис Пукас ,...

От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (21)

Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...