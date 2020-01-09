Лобовое столкновение в Варенском районе: погибла женщина

В 8.35 ч. в Варенском районе, в деревне Бабришкю, на дороге Новые Валькининкай-Даугай–Алитус, по предварительным данным, автомобиль Audi A6, которым управлял мужчина (1958 г.р.) из-за скользкого дорожного покрытия выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в обратном направлении автомобилем Toyota, которым управлял мужчина (1971 г.р. ).

В ДТП погибла пассажирка (1980 г.р.) Audi, сидевшая сзади.

В ДТП пострадал и водитель Audi и вторая пассажирка (1960 г.р.).

Пострадал и водитель Toyota ((1971 г.р.). В организме водителя было 0.32 промилле, а также пассажир этого автомобиля (1971 г.р.).

Всех пострадавших увезли в больницу.

Ведется расследование.