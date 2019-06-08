Лобовое столкновение в Плунгеском районе: пострадали 6 человек

Около 19.45 ч. поступило сообщение о том, что на Шяуляйском шоссе, у деревни Гумбляй, на дороге Плунге-Тельшяй, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, из автомобилей не могли выбраться трое мужчин. Врачи доставили в больницу шесть человек.

Столкнулись автомобили Audi и Range Rover.

Люди в фейсбуке пишут, что после столкновения автомобили упали в кювет.