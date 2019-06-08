Около 19.45 ч. поступило сообщение о том, что на Шяуляйском шоссе, у деревни Гумбляй, на дороге Плунге-Тельшяй, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, из автомобилей не могли выбраться трое мужчин. Врачи доставили в больницу шесть человек.
Столкнулись автомобили Audi и Range Rover.
Люди в фейсбуке пишут, что после столкновения автомобили упали в кювет.
Лобовое столкновение в Плунгеском районе: пострадали 6 человек
8 июня полиция, врачи и пожарные-спасатели спешили по...
В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль (1)
8 июня в Вильнюсе полицию, врачей скорой помощи и...
Под Тракай произошло лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем (2)
8 июня на дороге Тракай-Мариямполе произошло жуткое ДТП...
На дороге Вильнюс-Каунас автомобиль врезался в грузовик, образовался затор (1)
В пятницу после обеда на дороге Вильнюс-Каунас...
TOP новостей
В столице Литвы состоялось шествие "За равенство!" (330)
8 июня в Литве в четвертый раз состоялось шествие "За...
"С надеждой на Пушкина": в вильнюсском парке Вингис прошёл Праздник русской культуры (10)
Праздник русской культуры можно считать преддверием...
В Литве проталкивают идею, которую поддерживает меньше половины жителей (12)
После коррупционного скандала в судах, всколыхнувшего...
Электросамокаты сводят с ума жителей, Вильнюсская мэрия вводит новые правила (19)
Рост числа людей на самокатах в Вильнюсе вызывает не...
В Литве их всего 500: каждый день идет борьба за выживание черепашек (8)
Эколог Метеляйского регионального парка Инга...