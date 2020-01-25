"Мы получили предложение от Министерства иностранных дел и запретили въезд в страну гражданке Китая", - сказала BNS глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Упомянутая китаянка разместила в социальных сетях видео, на котором видно, что она, издеваясь, бросает вдаль крест, установленный в честь протестующих в Гонконге.
Шяуляйские прокуроры проводят досудебное расследование по факту осквернения могилы или другого места общественной чести.
Такие действия наказываются общественными работами, штрафами или лишением свободы на срок до трех лет.
Пресс-секретарь Шяуляйской прокуратуры Габриэле Петкувене сообщила BNS, что ведутся важные расследования, и не прокомментировала обстоятельства дела.
Массовые протесты в Гонконге начались прошлым летом в ответ на уже отозванный закон об экстрадиции. С тех пор демонстрации превратились в повсеместное сопротивление властям Пекина.
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