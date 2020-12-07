aA
В воскресенье в Шяуляй был задержан нетрезвый военный Литовской армии. Его подозревают в том, что он, будучи в нетрезвом состоянии совершил ДТП и уехал с места происшествия.
Литовского военного подозревают в совершении ДТП и бегстве с места происшествия
© DELFI / Orestas Gurevičius

Полиция информировала, что в 10.20 ч. в Шяуляй, на ул. Жальгирё, автомобиль BMW 320D зацепил стоявший у обочины VW Transporter и уехал.

В 11.07 ч. того же дня автомобиль BMW 320D нашли в Шяуляй, на ул. Д.Пошкаус. Задержан военный Литовской армии. Подозревают, что это он управлял автомобилем. Задержанный (1993 г.р.) был пьян (1,99 промилле).

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

План правительства Литвы напоминает весенний карантин: вступит в силу с субботы (35)

Поскольку количество новых случаев коронавируса в...

Aurelijus Veryga Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniaus Katedros aikštėje

ВРИО главы Минздрава обещает ограничение передвижения на Рождество (12)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига в понедельник...

В Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса и 11 смертей (13)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев...

Шимоните сожалеет о неявке Сквернялиса и Вериги на заседание: нынешнее правительство могло бы принимать решения (9)

Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...

Авулис о влиянии пандемии на строительный сектор: пока больших перемен нет

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис ,...