Литовского военного подозревают в совершении ДТП и бегстве с места происшествия

Полиция информировала, что в 10.20 ч. в Шяуляй, на ул. Жальгирё, автомобиль BMW 320D зацепил стоявший у обочины VW Transporter и уехал.
В 11.07 ч. того же дня автомобиль BMW 320D нашли в Шяуляй, на ул. Д.Пошкаус. Задержан военный Литовской армии. Подозревают, что это он управлял автомобилем. Задержанный (1993 г.р.) был пьян (1,99 промилле).
Начато расследование.
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