15 декабря, в 21:10 в Биржайском районе, на 22 километре дороги Биржай-Германишкес, пролживающий в Латвии водитель (1993 г.р.) остановленного для проверки автомобиля Audi A4 Avant, для того, чтобы избежать уголовной ответственности за контрабанду (в автомобиле были обнаружены предположительно наркотические вещества), предложил взятку рекордного размера.
© DELFI / Karolina Pansevič

Он предложил старшему инспектору поста мобильной группы Каунасской территориальной таможни 10000 евро.

Сотрудник таможни денег не взял и вызвал полицию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В России стали чаще брать взятки (14)

Количество зарегистрированных случаев получения и...

Обвиняемый в политкоррупции Масюлис будет баллотироваться в мэры Клайпеды (15)

Бывший лидер литовского Движения либералов Элигиюс...

Минувшей ночью от полиции сбежал гражданин Казахстана (5)

В ночь на вторник, в 1.55 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, на ул....

Бывшего главу Шяуляйского аэропорта подозревают в подкупе офицера (2)

По данным BNS , в попытке подкупа литовского офицера...

Наталья Фролова. Выключи в себе Шумахера и приезжай в Литву (8)

Впереди Рождество , Новый год, в феврале праздник...

ЧП и криминал

Литовский таможенник отказался от большой взятки, гражданин Латвии задержан (35)

15 декабря, в 21:10 в Биржайском районе, на 22 километре...

Автомобиль сбил выбежавшую на дорогу женщину

В пятницу поздно вечером, в 23.10 ч., на Западной объездной...

Массовое ДТП в Вильнюсе: движение парализовано (15)

14 декабря литовскую столицу сковали заторы. В пиковое...

В Вильнюсе задержан вооруженный ножом грабитель из "Парка сказок" (8)

Криминалисты ГПК Вильнюсского округа задержали...

В Клайпеде нетрезвая женщина совершила ДТП (2)

13 декабря, в 19.30 ч., на ул. Парижской коммуны, в Клайпеде,...

TOP новостей

Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (1)

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...

Погода: гололёд, присыпанный снегом (4)

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов: в...

В Вильнюсе - рождественский забег (30)

В столице Литвы пройдёт традиционный рождественский...

В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (14)

В Таллинне и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...

Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (76)

Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...