Варенские пограничники на дороге Шумск-Вильнюс остановили для проверки автомобиль Toyota Avensis
За его рулем находился старший пограничник Варенского погранподзразделения без униформы.
В свободное от службы время он съездил на собственном автомобиле в Белоруссию и возвращался из нее через Шумский контрольно-пропускной пункт.
У Управления иммунитета Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) уже была информация о том, что этот пограничник может провозить незаконный груз, поэтому автомобиль и был проверен.
Выяснилось, что в передних сидениях, в задних дверях и в отделке багажного отделения сотрудник СОГГЛ вез 1,4 тыс. пачек сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями.
Провозившему сигареты за это грозит штраф от 5,2 тыс до 6 тыс. евро. Суд также может конфисковать транспортное средство, в котором провозились нелегальные табачные изделия.
Сотрудник СОГГЛ был опрошен и отпущен. В отношении его действий начата служебная проверка.
Мужчине, который пять лет работал пограничником, грозит увольнение со службы.
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