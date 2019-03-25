Римашаускас зарегистрировал в квартире в Даугавпилсе ООО Quanta Computer Inc. с основным капиталом в 1 евро. Название компании совпадало с названием крупного тайваньского производителя компьютерной техники и комплектующих. Римашаускас вел переписку с американскими технологическими гигантами и требовал производить оплату за реальные поставки техники на счета латвийской компании в Латвии и на Кипре.
В 2013 году Google заплатил латвийскому "близнецу" компании Quanta Computer Inc. около 23 млн долларов, Facebook в 2015-м году перевел около 98 млн долларов, сообщает Bloomberg. В Латвии уголовный процесс был начат в конце 2013 года: один из латвийских банков констатировал совершение подозрительных сделок на некоем счете, сообщил надзору, а далее информация поступила в полицию.
В 2017 году Литва выдала 50-летнего Римашаускаса по запросу правоохранительных органов США. Он признал свою вину в мошенничестве. Приговор по делу Римашаускаса будет вынесен 24 июля. Обвиняемому грозит до 30 лет тюрьмы.
Литовский мошенник, обманувший Google и Facebook на $121 млн, признал себя виновным (6)
Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас признал себя...
В Шяуляй двое лжеполицейских запугивали гражданку Украины (9)
Полицейские Шяуляйского ГКП задержали двоих...
"Черные" выходные в Вильнюсе: пьяные конфликты и убийство (9)
Минувшие выходные в Вильнюсе были неспокойными –...
ДТП в столице: в столице столкнулись Volkswagen и Mercedes-Benz (3)
В столице Литвы столкнулись автомобили Mercedes-Benz и...
Трагическое ДТП в Клайпеде: в съехавшем с дороги BMW нашли погибшего пассажира (3)
Департамент полиции Литвы сообщил, что в Клайпеде с...
TOP новостей
Сквернялис рассказал историю старого взыскания: это случилось в 1999 году (28)
Кандидат в президенты Литвы премьер-министр Саулюс...
Синоптики предупреждают: ожидается сильный снег (4)
После теплых и приятных выходных в Литву возвращается...
Brexit ускорил процесс: эмигранты уезжают и везут на родину все вещи (77)
В Великобритании все еще продолжается хаос в связи с...
Жительница Вильнюса хотела сделать прививку от кори, но не дождалась своей очереди (8)
"Мы стояли в живой очереди, но не дождались", – делилась...
Водитель в Вильнюсе своими действиями поразил участников движения и специалистов (8)
Водитель Toyota Prius с наклейками одной вильнюсской...