Во вторник, в 6.45 ч., в Паланге, на ул. П.Вайнейкиса, полиция заметила минивэн, который резко свернул на ул. Драугистес.

Полицейские догнали Toyota Sienna.

В организме его водителя Миндаугаса было 1.08 промилле.

Водитель, который известен под сценическим псевдонимом Мино, пояснил, что был около Клайпеды, но вспомнил, что оставил в Паланге свою девушку, вот и решил вернуться за ней. Здесь его и остановила полиция.