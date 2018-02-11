Департамент полиции информирует, что 10 февраля, в 13 ч. произошло ДТП на ул. Кауно, в Кедайняй.
Автомобилем Opel Astra управлял трезвый техник Механизированного пехотного батальона им. князя Альгирдаса М.С. (1981 г.р.). По предварительным данным, он пытался избежать столкновения со стоявшим впереди и поворачивавшим налево VW Passat, которым управлял мужчина (1978 г.р.). Повернув в противоположную сторону, М.С. столкнулся с ехавшим по встречной полосе автомобилем Vauxhall Vectra, которым управлял водитель (1989 г.р.).
После столкновения Opel Astra врезался в стоявший за VW Passat автомобиль Seat Alhambra, которым управлял мужчина 1949 г.р.
В ДТП пострадали водитель и пассажиры Vauxhall Vectra - женщина (1991 г.р.) и мужчина (1964 г.р.). Мужчина 1964 г.р. был госпитализирован, другим пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Военный стал участников ДТП не в служебное время.
В тот же день, в 17.35 ч. в ДТП попал еще один военный. В Каунасе на ул. Вейверю, автомобиль VW Golf, которым не в служебное время управлял трезвый старший рядовой техник инженерного батальона им. Юозаса Виткуса М.Б. (1980 г.р.), сбил выбежавшего на проезжую часть нетрезвого (1,70 промилле) мужчина (1981 г.р.). Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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