Контрабанду в сухом молоке задержали также 28 августа и 1 сентября. Коробки также открыто везли в вагоне с сухим молоком.

7 сентября таможенники проверили поезд из Беларуси в 9 ч. – на официально указанном грузе (сухом молоке) открыто лежали коробки с сигаретами. Во всех случаях сухое молоко везли в Клайпеду, откуда его на судах доставляют в Китай. Однако вряд ли сигареты везли в Китай.

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Расследованием этих случаев занимается Вильнюсская прокуратура.

7 сентября был задержан груз из 28 500 пачек (57 коробок) сигарет, 1 сентября – 40 000 пачек (80 коробок), а 28 августа – 10 000 (10 коробок). Общая стоимость этой контрабанды с налогами – 259 000 евро.

Аналогичный груз (сигареты в вагоне с сухим молоком) таможенники задержали в Кене 25 февраля. Тогда обнаружили 60 коробок сигарет Fest.