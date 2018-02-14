На литовско-польской границе 12 февраля, вечером, была задержана крупная контрабанда наркотиков – 85 кг гашиша. Даже опытных таможенников удивил новый способ контрабанды: наркотики из Испании были спрятаны очень надежно - их заварили в металлические конструкции плугов.
© MKT

Таможенники благодарят за помощь кибартайских спасателей, которые 13 февраля при помощи специального оборудования помогли вскрыть тайники.

Таможенники сообщили, что патрулировавшие в понедельник литовско-польскую границу таможенники около 22 ч. остановили въехавший из Польши микроавтобус Mercedes Benz Sprinter с прицепом.

Управлявший микроавтобусом гражданин Литвы, житель Клайпеды Р.Ш. сказал, что в прицепе у него и в микроавтобусе сельскохозяйственное оборудование – два плуга для одной компании, торгующей сельскохозяйственной техникой.

Водитель охотно отвечал на вопросы, расхваливал плуги, один из которых был приобретен в Испании, а другой - во Франции. Однако таможенники заметили, что, согласно документам, оба плуга куплены в Испании: тут водитель запутался.

Один из таможенников заметил, что некоторые части плугов свежеокрашены, а сам плуг недавно разбирали. Было решено проверить автомобиль при помощи рентгеновского оборудования.

Около 00.30 ч. рентген показал, что в конструкциях плугов есть посторонние вещи.

Во время детальной проверки, когда просверлили корпус одной конструкции, на сверле заметили темное вещество со специфическим резким запахом. После этого продолжили работу. В одной из конструкций обнаружили полиэтиленовые пакеты с темным веществом. Водитель уверял, что ничего не знает о происхождении этих вещей.

Вскрыть все конструкции удалось во вторник днем. Тут и выяснилось, что в плугах пытались провезти 84 кг гашиша.

Стоимость такой контрабанды на черном рынке – 170 000 евро, а по уличным ценам - 850 000 евро.

Водитель микроавтобуса задержан на двое суток (выяснилось, что он уже был судим за контрабанду наркотиков). Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Литовские таможенники нашли контрабанду наркотиков в сельскохозяйственном оборудовании (2)

На литовско-польской границе 12 февраля, вечером, была...

В Каунасскую больницу доставили 12-летнюю девочку, отравившуюся лекарствами (3)

Департамент полиции Литвы информирует, что в Шакяй...

В Литве задержан мертвецки пьяный водитель (8)

13 февраля в Вильнюсе полиция остановила мертвецки...

Подозреваемого в убийстве байкера суд отпускает из-под стражи (6)

Подозреваемый в убийстве байкера Айвараса Килкуса...

В Вильнюсе пропала молодая женщина (2)

Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую без вести...

TOP новостей

Масштабы этой проблемы в Литве огромные: решат судьбу должников (21)

С целью снижения нищеты и социального разобщения...

Премьер-министр сосчитал, сколько жителей Литвы уехало за границу (31)

Правительство Литвы на заседании приняло...

Премьер-министр призывает парламент вернуться к вопросу о партнерстве геев (9)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 14 февраля...

После неудачной карьеры в Вильнюсе бывший лидер народников уехал в провинцию (3)

Бывший лидер Союза народников Юлюс Панка уехал из...

Новые предложения власти: ограничения, штрафы и зарплаты для избранных (5)

Увеличение зарплат некоторым работникам бюджетного...