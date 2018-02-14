Таможенники благодарят за помощь кибартайских спасателей, которые 13 февраля при помощи специального оборудования помогли вскрыть тайники.
Таможенники сообщили, что патрулировавшие в понедельник литовско-польскую границу таможенники около 22 ч. остановили въехавший из Польши микроавтобус Mercedes Benz Sprinter с прицепом.
Управлявший микроавтобусом гражданин Литвы, житель Клайпеды Р.Ш. сказал, что в прицепе у него и в микроавтобусе сельскохозяйственное оборудование – два плуга для одной компании, торгующей сельскохозяйственной техникой.
Водитель охотно отвечал на вопросы, расхваливал плуги, один из которых был приобретен в Испании, а другой - во Франции. Однако таможенники заметили, что, согласно документам, оба плуга куплены в Испании: тут водитель запутался.
Один из таможенников заметил, что некоторые части плугов свежеокрашены, а сам плуг недавно разбирали. Было решено проверить автомобиль при помощи рентгеновского оборудования.
Около 00.30 ч. рентген показал, что в конструкциях плугов есть посторонние вещи.
Во время детальной проверки, когда просверлили корпус одной конструкции, на сверле заметили темное вещество со специфическим резким запахом. После этого продолжили работу. В одной из конструкций обнаружили полиэтиленовые пакеты с темным веществом. Водитель уверял, что ничего не знает о происхождении этих вещей.
Вскрыть все конструкции удалось во вторник днем. Тут и выяснилось, что в плугах пытались провезти 84 кг гашиша.
Стоимость такой контрабанды на черном рынке – 170 000 евро, а по уличным ценам - 850 000 евро.
Водитель микроавтобуса задержан на двое суток (выяснилось, что он уже был судим за контрабанду наркотиков). Ведется расследование.
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