Как сообщила в четверг полиция Каунасского уезда, в прошлый понедельник, 26 ноября, из Германии в Литву доставлена очень большая партия кокаина. Наркотик находился в купленном в Германии автомобиле, который перевозился на грузовике вместе с другими машинами.
© Kauno aps. VPK

В полостях, оборудованных в крыше автомобиля, был спрятан наркотик - около 2,7 кг.

По данным правоохраны, груз на нелегальном рынке сбыта наркотических веществ оценивается более чем в 150 тыс. евро.

По предварительным данным, наркотики предназначались для скандинавских стран.

Подозреваемый в контрабанде наркотиков 1987 года рождения ранее был судим. Он арестован на три месяца. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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