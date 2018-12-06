В полостях, оборудованных в крыше автомобиля, был спрятан наркотик - около 2,7 кг.

По данным правоохраны, груз на нелегальном рынке сбыта наркотических веществ оценивается более чем в 150 тыс. евро.

По предварительным данным, наркотики предназначались для скандинавских стран.

Подозреваемый в контрабанде наркотиков 1987 года рождения ранее был судим. Он арестован на три месяца. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.