Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Рокас Пукинскас заявил, что в течение 7 месяцев этого года было задержано 80 находящихся в розыске автомобилей – в прошлом году в течение этого периода были задержаны 43 транспортных средства. Большинство этих автомобилей было украдено в Германии, Британии и России.

По словам пограничников, рост числа задержаний может быть связан с активизацией криминальных группировок в том или другом государстве.

"Если автомобиль задержали в Литве, это не означает, что он предназначен для нашего рынка. Литва – страна транзита", – сказал Р. Пукинскас.

"Транспортные средства чаще всего перевозят автовозами, бывает, что из 8 автомобилей попадается один разыскиваемый. Водители иногда даже не знают, что перевозят украденные транспортные средства", – заявил представитель СОГГЛ.

По его словам, при транспортировке украденных автомобилей преступники часто вначале высылают разведчиков.

"Бывают случаи, что впереди едет машина-разведчик, а украденный автомобиль везут в нескольких километрах. Если разведчик увидит сотрудников полиции, начинают искать новый маршрут", – сказал Р. Пукинскас.

За приобретение и или реализацию имущества, полученного преступным способом, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы до двух лет.