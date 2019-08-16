Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Рокас Пукинскас заявил, что в течение 7 месяцев этого года было задержано 80 находящихся в розыске автомобилей – в прошлом году в течение этого периода были задержаны 43 транспортных средства. Большинство этих автомобилей было украдено в Германии, Британии и России.
По словам пограничников, рост числа задержаний может быть связан с активизацией криминальных группировок в том или другом государстве.
"Если автомобиль задержали в Литве, это не означает, что он предназначен для нашего рынка. Литва – страна транзита", – сказал Р. Пукинскас.
"Транспортные средства чаще всего перевозят автовозами, бывает, что из 8 автомобилей попадается один разыскиваемый. Водители иногда даже не знают, что перевозят украденные транспортные средства", – заявил представитель СОГГЛ.
По его словам, при транспортировке украденных автомобилей преступники часто вначале высылают разведчиков.
"Бывают случаи, что впереди едет машина-разведчик, а украденный автомобиль везут в нескольких километрах. Если разведчик увидит сотрудников полиции, начинают искать новый маршрут", – сказал Р. Пукинскас.
За приобретение и или реализацию имущества, полученного преступным способом, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы до двух лет.
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