Литовские пограничники в Кальварийском самоуправлении задержали восемь таджиков, которые пытались нелегально покинуть Литву. Эти таджики просили предоставить им убежище в Литве.
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
© DELFI / Tomas Vinickas

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) во вторник информировала, что таджик с постоянным видом на жительство в Польше вез своих соотечественников на автомобиле Opel Zafira. Автомобиль был остановлен в субботу на дороге Сянойи Радишке - Пуньск, в районе деревни Сянейи Альксненай.

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За рулем машины с польскими номерами был 38-летний таджик, у которого есть постоянный вид на жительство в Польше. Сотрудники СОГГЛ выяснили, что он перевозит семью из восьми человек - супругов и их шестерых детей. У всех у них были выданные Центром регистрации иностранцев (ЦРИ) свидетельства - в феврале они попросили убежища в Литве и временно были поселены в этом центре в Пабраде.

Просители убежища вправе выйти на сутки из ЦРИ и перемещаться по территории Литвы.

Сотрудники СОГГЛ начали досудебное расследование о незаконной перевозке людей через госграницу. Суд разрешил арестовать водителя на месяц, семья таджиков возвращена в ЦРИ.

За незаконную переправку лиц через границу грозит штраф или арест, или же лишение свободы на срок до 6 лет.

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