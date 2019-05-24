23 мая пагегяйские пограничники задержали въехавшего в Литву на, как подозревают, угнанном во Франции мотоцикле, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.
Motociklininkas (asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Domantas Pipas

Пограничники проверили документы 49-летнего россиянина, который въехал в Литву из Калининградской области на мотоцикле Honda Transalp XL600.

Выяснилось, что мотоцикл может быть краденным, с ноября 2017 года его ищет французская полиция.

Пограничники начали расследование.

Гражданин России был задержан и закрыт в КПЗ. Ему грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Мотоцикл находится на охраняемой стоянке СОГГ в Кибартай.

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