Литовская таможня отмечает, что в последнее время зачастую ввозимые из третьих стран в Литву для выставок, лечения, туристических или иных целей собаки или кошки не возвращаются назад, а продаются в Евросоюзе (ЕС).
Šuniukai
© Guoda Kavaliauskaitė

Как сообщила таможня, за 9 месяцев этого года только на погранпереходе Мядининкай (на границе с Беларусью) зафиксировано 1950 случаев, когда животные были привезены из третьей страны. Из них 77 раз такие лица с животными были возвращены назад из-за попытки незаконного провоза.

На прошлой неделе на погранпереходе Мядининкай гражданки России обманным путем пытались ввезти через Литву в Эстонию 10 собак, на которых не было необходимых для пересечения госграницы документов.

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"Вполне вероятно, что целью женщин было после выставки в Эстонии продать собак гражданам ЕС. В данном случае решением Государственной продовольственно-ветеринарной службы гражданкам России с собаками не было разрешено въехать в Литву и в установленном порядке они были возвращены в страну, откуда они приехали", – сообщила таможня.

Правоохранители напоминают, что граждане третьих стран при ввозе животных в ЕС должны представить такие же документы, какие предъявляются при провозе через границу товаров, а также справку о владельце собаки, ветеринарный сертификат. И при возвращении с животным в третью страну, и при проезде транзитом в другую страну, не являющуюся членом ЕС, животное должно быть декларировано с предъявлением необходимых документов.

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