Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сказал, что такое количество наркотиков предназначено не для литовского рынка. Это груз для востока, возможно, он направлялся в Россию.

Задержали 8 жителей Паневежиса, Шяуляй и Биржай. 7 из них были арестованы.

На черном рынке стоимость этих наркотиков - 5 млн. евро.

Заместитель главы ЛБКП Анджей Рогинский сообщил, что операция была начата 29 августа. Тогда задержали троих жителей Паневежского района и Биржай, нашли полуприцеп с 400 кг гашиша. 6 сентября провели второй этап операции - задержали троих жителей Шяуляйского района. Все они уже попадали в поле зрения полиции. Нашли еще гашиша.

14 сентября в Зарасайском районе обнаружили скрывающегося от полиции организатора преступления и его поверенного. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Большинство задержанных неоднократно судимы (8-11 раз) за разные преступления - грабежи, подлог документов и др. не только в Литве, но и за рубежом - в Германии, Ирландии, Англии. Однако организатор судим не был.

7 подозреваемых были задержаны. На вопрос, значит ли это, что один из задержанных согласился сотрудничать с правоохраной, Рогинский отвечать не стал. Полиция также не сообщает, откуда прибыли наркотики, но подчеркнули, что сотрудничество с зарубежными коллегами было успешным.

Прокурор Генпрокуратуры Мартинас Йовайша сказал, что круг подозреваемых может расширяться.

Во время обысков нашли не только больше 0,5 т гашиша, но и различная техника, которой пользовались преступники.