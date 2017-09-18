Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сказал, что такое количество наркотиков предназначено не для литовского рынка. Это груз для востока, возможно, он направлялся в Россию.
Задержали 8 жителей Паневежиса, Шяуляй и Биржай. 7 из них были арестованы.
На черном рынке стоимость этих наркотиков - 5 млн. евро.
Заместитель главы ЛБКП Анджей Рогинский сообщил, что операция была начата 29 августа. Тогда задержали троих жителей Паневежского района и Биржай, нашли полуприцеп с 400 кг гашиша. 6 сентября провели второй этап операции - задержали троих жителей Шяуляйского района. Все они уже попадали в поле зрения полиции. Нашли еще гашиша.
14 сентября в Зарасайском районе обнаружили скрывающегося от полиции организатора преступления и его поверенного. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Большинство задержанных неоднократно судимы (8-11 раз) за разные преступления - грабежи, подлог документов и др. не только в Литве, но и за рубежом - в Германии, Ирландии, Англии. Однако организатор судим не был.
7 подозреваемых были задержаны. На вопрос, значит ли это, что один из задержанных согласился сотрудничать с правоохраной, Рогинский отвечать не стал. Полиция также не сообщает, откуда прибыли наркотики, но подчеркнули, что сотрудничество с зарубежными коллегами было успешным.
Прокурор Генпрокуратуры Мартинас Йовайша сказал, что круг подозреваемых может расширяться.
Во время обысков нашли не только больше 0,5 т гашиша, но и различная техника, которой пользовались преступники.
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