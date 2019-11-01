"Могу подтвердить, что он был задержан в начале этой недели", – сказал в четверг BNS представитель полиции Рамунас Матонис.

Объявившее о задержании Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем сообщении в четверг не указало фамилию подозреваемого, но в декабре 2017 года украинская правоохрана объявила в розыск бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука.

НАБУ утверждает, что задержанный подозревается в причастности к хищению 60 млн. долларов (54 млн. евро) государственных средств.

Литовская прокуратура не комментирует это расследование.

"Прокуратура не комментирует процессы, когда выполняется просьба о правовой помощи зарубежного государства", – сказала BNS в четверг представитель прокуратуры Эляна Мартинонене.