"Могу подтвердить, что он был задержан в начале этой недели", – сказал в четверг BNS представитель полиции Рамунас Матонис.
Объявившее о задержании Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем сообщении в четверг не указало фамилию подозреваемого, но в декабре 2017 года украинская правоохрана объявила в розыск бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука.
НАБУ утверждает, что задержанный подозревается в причастности к хищению 60 млн. долларов (54 млн. евро) государственных средств.
Литовская прокуратура не комментирует это расследование.
"Прокуратура не комментирует процессы, когда выполняется просьба о правовой помощи зарубежного государства", – сказала BNS в четверг представитель прокуратуры Эляна Мартинонене.
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