Криминалисты полиции Каунасского округа задержали большую партию гашиша и четырех лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
© Kauno aps. VPK

"Седьмого апреля сотрудники Криминальной полиции на границе Литвы и Латвии задержали транспортное средство Ford Escape, в нем провозили 45 килограммов гашиша", - заявил на пресс-конференции в пятницу начальник Полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас.

По предварительным данным, стоимость партии может достигать 500 тыс. евро.

"Католичество впечатляет, ведь для привлечения уголовной ответственности достаточно 125 граммов, это оценивается как большое количество", - сказал старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

Наркотики находились в тайниках автомобиля, чтобы их обнаружить пришлось распилить транспортное средство.

"Традиционно для этого используются полости в автомобиле, где оборудуются тайники, а здесь использовалась верхняя часть автомобиля. Было достаточно хорошо спрятано", - сказал Д. Жукаускас.

Задержаны четверо жителей Вильнюса. Двое из них известны полиции, ранее судимы. Они были организаторами.

Один человек провозил наркотики, другого задержали в Вильнюсе, еще двух в автомобиле в Марияпольском уезде.

"Основная версия, что эти наркотики предназначались не для литовского рынка, но мы проверяем данные о том, не была ли оставлена часть этих наркотиков в Литве", - сказал Д. Валкавичюс.

Есть предположение, что наркотики следовали из Испании в Россию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Пожар в Паневежском районе: горели здания компании Alksnio dūmas

Пожарные-спасатели получили сообщение о пожаре в...

В Вильнюсе после ДТП загорелся автомобиль (1)

В Вильнюсе столкнулись два автомобиля. После...

Avarijos vieta Avarijos vieta

В Вильнюсе в ДТП погиб водитель

В Вильнюсе произошло трагическое ДТП , во время...

Литовская полиция задержала большую партию гашиша (2)

Криминалисты полиции Каунасского округа задержали...

Агрессивный мужчина оказался в коматозном состоянии (3)

В четверг поздно вечером в Григишкес произошел...

TOP новостей

Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)

Несмотря на то, что действующая в Литве система...

Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)

Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...

Еще один шаг "крестьян": борьба с сексуальной зависимостью (25)

"Крестьяне", объявившие войну алкоголизму, делают еще...

За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (19)

После затянувшегося и быстрого роста цен можно...

Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos

Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (22)

На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...