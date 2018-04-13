"Седьмого апреля сотрудники Криминальной полиции на границе Литвы и Латвии задержали транспортное средство Ford Escape, в нем провозили 45 килограммов гашиша", - заявил на пресс-конференции в пятницу начальник Полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас.

По предварительным данным, стоимость партии может достигать 500 тыс. евро.

"Католичество впечатляет, ведь для привлечения уголовной ответственности достаточно 125 граммов, это оценивается как большое количество", - сказал старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

Наркотики находились в тайниках автомобиля, чтобы их обнаружить пришлось распилить транспортное средство.

"Традиционно для этого используются полости в автомобиле, где оборудуются тайники, а здесь использовалась верхняя часть автомобиля. Было достаточно хорошо спрятано", - сказал Д. Жукаускас.

Задержаны четверо жителей Вильнюса. Двое из них известны полиции, ранее судимы. Они были организаторами.

Один человек провозил наркотики, другого задержали в Вильнюсе, еще двух в автомобиле в Марияпольском уезде.

"Основная версия, что эти наркотики предназначались не для литовского рынка, но мы проверяем данные о том, не была ли оставлена часть этих наркотиков в Литве", - сказал Д. Валкавичюс.

Есть предположение, что наркотики следовали из Испании в Россию.