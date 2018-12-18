На данный момент часть подозреваемых задержана, аресты других продолжаются.
В Каунасе и в Вильнюсе задержаны 8 человек, которых подозревают в угоне 15 автомобилей в Германии, по большей части это автомобили - BMW и Mercedes.
Еще двоих подозреваемых задержали в Германии. Подозреваемые ранее уже были судимы за те же нарушения. Подозреваемые во время задержания сопротивления не оказывали.
Задержанные - граждане Литвы. Преступления совершались в трех регионах Германии. Их деятельность нанесла ущерб на сумму 1,5 млн. евро.
"Что касается этой операции, стоит порадоваться, что использовались все элементы международного сотрудничества. Был выдан европейский ордер на расследование, затем Европейские ордера на арест. Говорят, что для преступлений границ не существует. Но сейчас можно утверждать, что и для расследований их нет. Я думаю, что перспектива у этого дела хорошая. Все материалы будут переданы Германии", - сказал главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
Автомобили из Германии вывозили на восток, чаще всего в Таджикистан. Расследование было начато в начале этого года.
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