21 июля поздно вечером, в 22.40 ч., в литовской столице полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Калварию (рядом с ул. Жигиманту) с моста пытается спрыгнуть мужчина.

Полиция немедленно выехала по вызову.

На месте происшествия полиция обнаружила мужчину (1977 г.р.), которой стоял на краю моста. Он сказал полицейским, что намерен прыгнуть вниз.

Полицейские около часа говорили с мужчиной, пытались убедить его не прыгать вниз, просили спуститься с перил, однако с виду нетрезвый мужчина на их просьбы не реагировал.

Мужчина уже находился по другую сторону перил. Чтобы спасти его, было решено провести операцию.

По предварительным данным, в подходящий момент они схватили мужчину, который уже отпускал руки и увели его с моста.

После этого полицейские передали мужчину в руки врачей скорой помощи, которые доставили его в больницу.

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