Литовская полиция проводит 8 расследований, связанных с коронавирусом

Это подтвердил BNS представитель полиции Литвы Рамунас Матонис.

Он сказал, что в Вильнюсском, Паневежском и Шяуляйском уездах проводятся три расследования по поводу нарушения режима самоизоляции, одно связанное с коронавирусом расследование по поводу сопротивления полицейским проводит полиция Клайпедского уезда.

Четыре расследования начаты с целью установления причины смерти.

В Литве подтверждено 290 случаев коронавируса, зарегистрированы четыре смерти.