Литовская полиция освободила гражданина Польши, за которого требовали выкуп

В ночь на 7 января литовская полиция получила из Центрального бюро полицейских расследований Польши информацию о похищении в Литве гражданина Польши, за освобождение которого требовали денежный выкуп.
Согласно полученным данным, гражданин Польши приехал в Литву на 4-5 дней по делам бизнеса и пропал.
Установлено, что поляка похитили с применением силы в Вильнюсе, а за его освобождение потребовали 20 ытсяч евро.
Литовская полиция установила подозреваемых и 8 января провела операцию по освобождению заложника. Во время операции задержаны двое подозреваемых – граждане Литвы 1994 и 1991 годов рождения.
Также был найден похищенный поляк. Ему оказана психологическая и физическая помощь.
Установлено, что потерпевший после похищения несколько суток незаконно содержался в разных помещениях и местностях, потом был перевезен в заброшенные подсобные помещения в Вильнюсском уезде, откуда его и освободили сотрудник полиции.
Для обоих задержанных подозреваемых избрана мера пресечения – арест.
Досудебное расследование продолжается в Управлении по расследованию организованных преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
Расследование контролирует прокурор Отдела расследований организованных преступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры. Круг подозреваемых может быть расширен.
За незаконное лишение свободы с применением насилия или с содержанием потерпевшего в неволе более 48 часов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. За вымогательство имущества большой стоимости предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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